Ufficiale Nacho chiude la sua avventura al Real Madrid: lo attendono gli arabi dell'Al Qadsiah

Notizia nell'aria già da tempo, diventata ufficiale: Nacho non è più un giocatore del Real Madrid. Si era perlato di lui come di un possibile colpo per l'Inter, ma andrà a giocare in Arabia nell'Al Qadsiah. Di seguito il comunicato dei Blancos: "Il Real Madrid CF comunica che il nostro capitano Nacho Fernandez deciso di chiudere la carriera da giocatore del Real Madrid. Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a Nacho, una delle grandi leggende del nostro club. Nacho è arrivato al Real Madrid nel 2001, quando aveva solo 10 anni, e ha giocato in tutte le categorie giovanili della nostra squadra fino a diventare titolare nel 2012. Da allora, ha difeso la nostra maglia per 12 stagioni in una delle più vincente nella storia del Real Madrid. In tutto questo tempo ha giocato 364 partite e vinto 26 titoli: 6 Coppe dei Campioni, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 4 Campionati, 2 Copas del Rey e 5 Supercoppe spagnole.

Inoltre, con la squadra spagnola è stato proclamato campione europeo under 21 e campione della Nations League, e attualmente gioca l'Euro 2024 in Germania. Nacho conclude la sua carriera al Real Madrid come capitano che ha vinto il Decimofteen a Wembley , come uno dei cinque giocatori che hanno vinto 6 Coppe dei Campioni nell'intera storia del calcio e con il maggior numero di titoli nella storia del nostro club.

Tutti i tifosi del Real Madrid provano il massimo orgoglio per uno dei giovani giocatori più leggendari della nostra storia. Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afferma che “Da quando è arrivato nel nostro settore giovanile da bambino, Nacho è sempre stato un esempio di miglioramento per tutti e ha ricevuto l'amore, il riconoscimento e l'ammirazione di tutti i tifosi del Real Madrid. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa. Il Real Madrid augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase della sua vita".