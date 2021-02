Nagelsmann attacca il Bayern: "Bella idea annunciare Upamecano a 20' dalla nostra gara"

vedi letture

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, non ha nascosto il suo disappunto per le modalità dell'annuncio della cessione di Dayot Upamecano al Bayern. Il difensore francese è stato ufficializzato ieri dal club bavarese ma di fatto annunciato venerdì, giorno di Lipsia-Augsburg: "Io e la mia squadra eravamo concentrati solo sulla partita e non abbiamo dato peso a notizie arrivate a 20 minuti dall'inizio della gara. Upamecano ha una clausola rescissoria e la decisione sul futuro spetta solo a lui. Per il resto dovete chiedere a chi ha pensato fosse una buona idea annunciarlo a 20 minuti da una partita di Bundesliga. Io ero concentrato sull'Augsburg e sono soddisfatto della nostra prestazione".