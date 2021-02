Nagelsmann: "Dopo Hoffenheim-Liverpool Klopp mi chiuse il pc e mi portò a bere una birra"

Chiacchierata fra Jurgen Klopp e Julian Nagelsmann in vista di Lipsia-Liverpool: un derby tedesco in panchina fra due tecnici che si sono già affrontati nel torneo, quando Nagelsmann guidava l'Hoffenheim nel 2017. In merito Klopp dichiara: "A quei tempi non sapevo molto di Julian Nagelsmann. Poi vi abbiamo analizzati prima della partita e mi sono tolto il cappello! Il tuo gioco si basava sul possesso palla e mi piaceva molto. Ricordo che dopo la gara di ritorno sono venuto a cercarti per salutarti, o qualcosa del genere..."

Nagelsmann: sì, me lo ricordo anch'io.

Klopp: "Ho aperto la porta di uno stanzino, non sapevo neanche se ci fosse qualcuno. Te ne stavi davanti al computer con i tuoi assistenti a chiederti "che è successo?".

Nagelsmann: "È andata proprio così. Mi hai chiuso il computer, poi mi hai detto di finirla lì e di andarci a bere una birra. Ci ho messo un paio di minuti a riprendermi".

Klopp: "Quando la partita è finita non puoi più vincerla, è la mia esperienza".