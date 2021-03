Nè Salah né Mane. Per il Liverpool Echo i migliori sono Fabinho e Phillips. Da 9 in pagella

vedi letture

I migliori in campo di Liverpool-Lipsia? Non sono né Mohamed Salah né Sadio Mane, autori dei due gol che hanno fissato il risultato sul 2-0 a favore dei Reds. Per il Liverpool Echo i migliori, premiati addirittura con un nove in pagella, sono il difensore centrale Nat Phillips e il mediano Fabinho. Per gli altri giocatori tutti sette con l'eccezione di Kabak e Thiago Alcantara premiati con un otto.

“Chiaramente istruito sul pressare forte sugli attaccanti del Lipsia, ha difeso con decisione e diretto quasi tutta la difesa. Ottima prestazione”. È il commento sulla prestazione del centrale difensivo.

“Ha fatto la differenza nella sua posizione naturale, contrastando gli avversari, mantenendo un posizionamento intelligente e facendo un buon uso del pallone. Immenso”, è invece il giudizio sulla gara del brasiliano.