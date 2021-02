Nervi tesi Mbappé-Alba: il terzino provoca, il francese minaccia di morte. Poi tutto rientrato

Durante una partita, si sa, la tensione gioca brutti scherzi. È successo qualche settimana fa a Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, che si sono scambiati parole non proprio affettuose nel derby di Coppa Italia, e anche ieri sera, durante la sfida tra Barcellona e PSG, c'è stato un episodio simile. I protagonisti? Kylian Mbappé, Gerard Piqué e Jordi Alba, che hanno dato vita a uno scambio di vedute molto acceso poco prima della battuta di un calcio piazzato in area blaugrana. Le immagini di Cuatro mostrano Jordi Alba che dice all'attaccante francese "Stai esagerando", e Mbappé che risponde "Se ti trovo in strada, ti ammazzo", in perfetto spagnolo. A quel punto interviene il difensore spagnolo, che chiede per due volte all'avversario "Chi è che ammazzi?", ma il terzino stempera gli animi con una battuta: "Sta imparando, il ragazzo sta imparando".

