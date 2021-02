Neymar accusato di scarsa professionalità, Pochettino: "Tra i primi 5 al mondo, è straordinario"

Mauricio Pochettino ha piena fiducia in Neymar. Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di campionato col Nizza, l'allenatore del Paris Saint-Germain ha parlato così del recente infortunio dell'attaccante brasiliano e dello scetticismo della stampa locale sulla sua professionalità: "Non ho letto niente a riguardo. Posso solo dire che Neymar è un top player, uno tra i primi cinque giocatori al mondo. Si parla spesso di lui, è normale... Ney è un grande professionista, che ha una smisurata umiltà e un talento enorme. È uno che si mette totalmente al servizio della squadra, una persone forte, matura e affettuosa che dà sempre tutto per i suoi compagni. Neymar è un ragazzo straordinario", le sue dichiarazioni in supporto della stella ex Barcellona.