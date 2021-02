Neymar, Di Maria e...Verratti: l'italiano in dubbio per la sfida con il Barcellona

Non è un periodo fortunatissimo questo per il PSG, che ha perso Neymar per un infortunio che lo terrà fuori per entrambe le sfide contro il Barcellona in Champions League e Angel Di Maria, uscito malconcio dalla partita contro il Marsiglia. E Pochettino potrebbe perdere, almeno per la gara di andata, anche Marco Verratti, centrocampista fondamentale per il gioco del PSG, infortunatosi all'anca nell'allenamento di ieri dei parigini, e costretto a saltare la sfida contro il Nizza. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, il metronomo italiano sarebbe in serio dubbio per la gara del Camp Nou in programma tra tre giorni.