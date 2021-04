Neymar e il vizio del rosso: quella di oggi è la terza espulsione nelle ultime 14 partite di Ligue1

Il rosso rifilato questo pomeriggio a Neymar per il nervosismo nel finale della partita persa dal PSG contro il Lille non è il primo mostrato al fenomeno brasiliano da quando veste la maglia del PSG. L'ex Barcellona, infatti, con quella di oggi arriva a ben sei cartellini rossi mostrati da quando veste la maglia dei parigini, di cui tre sventolati nelle ultime quattordici partite giocate dal numero 10 del Paris. Oltre a quella di questo pomeriggio, infatti, Neymar era stato squalificato per due giornate dopo il rosso diretto dello scorso 14 settembre nella partita contro il Marsiglia a cui era seguita una lunga polemica con l'avversario Gonzalez, e, in precedenza, aveva raccolto due cartellini gialli nella partita della scorsa stagione contro il Bordeaux, prima che il campionato francese venisse stoppato per la pandemia.