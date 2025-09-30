Ufficiale Niente Real, William Saliba resta all'Arsenal: ha firmato il rinnovo fino al 2030

"Uno dei nostri". Così l'Arsenal ha anticipato l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto di William Saliba con il club inglese fino al 30 giugno 2030, a corredo di un video divertente e toccante al tempo stesso dove alcuni tifosi Gooners vengono ritratti nel discutere a proposito del futuro del giocatore. "Dai, Wilo, facciamolo. Tante persone ti stanno aspettando in questo momento", la battuta del tecnico Mikel Arteta nel video-sketch che precede il momento della firma sul nuovo accordo da parte del difensore francese.

Sorrisi e abbracci, con tanto di "Grazie mille" proferito in francese dall'allenatore dell'Arsenal a Saliba appena dopo il momento in cui ha apposto il suo autografo sul prolungamento di contratto. Nelle ultime ore aveva preso strada più di un'indiscrezione a proposito di quanto stessero macchinando il giocatore e il club inglese a proposito del rinnovo di matrimonio, dopo che nelle ultime ore sono stati controfirmati tutti i documenti del caso.

L'Arsenal così mette fine ai rumors che intravedevano un possibile tentativo del Real Madrid di accaparrarsi il fortissimo centrale francese, che prima di stipulare il nuovo accordo con i Gunners aveva un legame valido fino all'estate del 2027. Minacce respinte, Saliba resta a Londra e continuerà a indossare la maglia dell'Arsenal.