Il Nizza lascia le zone calde della Ligue 1: 2-1 allo Strasburgo, la classifica
Daniele Najjar
Prosegue la sesta giornata della Ligue 1 francese: il Nizza si rialza, raccoglie la seconda vittoria stagionale e lascia le zone più calde della classifica del campionato. 2-1 allo Strasburgo in rimonta, grazie all'autorete di Pape Diop ed alla rete nel finale di Clauss, che hanno ribaltato l'iniziale rete siglata da Essugo. A completare il quadro di giornata saranno Rennes-Auxerre e Troyes-Marsiglia.
Il risultato
Nizza - Strasburgo 2-1
41' Essugo (S), 45+2' Pape Diop aut. (N), 81' Clauss (N)
La 6ª giornata di Ligue 1
Venerdì 9 ottobre
Lens - Lione 2-1
Sabato 10 ottobre
Lille - Le Havre 1-0
Brest - Angers 5-1
Lorient - Paris Fc 1-0
Monaco - Tolosa 2-2
Paris Saint Germain - Le Mans 3-1
Domenica 11 ottobre
Nizza - Strasburgo 2-1
Rennes - Auxerre ore 17:15
Troyes - Marsiglia ore 20:45
La classifica di Ligue 1
1. Monaco - 14 punti
2. Lilla - 13 punti
3. Lione - 11 punti
4. Paris FC - 11 punti
5. PSG - 11 punti
6. Rennes - 10 punti*
7. Brest - 8 punti
8. Lorient - 8 punti
9. Nizza - 8 punti
10. Lens - 7 punti
11. Strasburgo - 7 punti
12. Angers - 7 punti
13. Le Mans - 6 punti
14. Tolosa - 6 punti
15. Auxerre - 6 punti*
16. Troyes - 4 punti*
17. Marsiglia - 3 punti*
18. Le Havre - 2 punti
* una partita in meno