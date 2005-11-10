Luis Enrique fa turnover, Hakimi il fenomeno: 3 gol e 2 assist al Le Havre. Cinquina Nizza

La nona giornata di Ligue 1 comincia letteralmente col botto: due partite, tredici reti e tantissimo spettacolo. Il Paris Saint-Germain, nonostante il robusto turnover ordinato da Luis Enrique, stravince sul campo del Le Havre: i padroni di casa erano passati in vantaggio ma sono stati travolti dalla furia di Hakimi, autore di tre reti (una splendida su punizione) e due assist (per Godts e Mayulu) nell'1-5 finale.

Pokerissimo anche per il Nizza, che travolge il malcapitato Rennes 5-2: Wahi ne fa tre e firma anche un assist (per Clauss), Amoura chiude il quadro rendendo inutile le reti di Szymanski e Dia (su rigore).

Il programma della nona giornata

Venerdì 30 ottobre

Le Havre-PSG 1-5

Nizza-Rennes 5-2

Lilla-Lens

Sabato 31 ottobre

Troyes-Le Mans

Domenica 1 novembre

Strasburgo-Auxerre

Lione-Angers

Paris FC-Monaco

Marsiglia-Tolosa

Lunedì 2 novembre

Lorient-Brest

CLASSIFICA

Paris Saint-Germain 20

Rennes 16

Lilla 15

Monaco 15

Lione 14

Paris FC 14

Nizza 14

Lens 13

Marsiglia 12

Lorient 12

Tolosa 10

Auxerre 10

Brest 9

Angers 8

Le Mans 7

Strasburgo 7

Troyes 5

Le Havre 2