Luis Enrique fa turnover, Hakimi il fenomeno: 3 gol e 2 assist al Le Havre. Cinquina Nizza
Michele Pavese
La nona giornata di Ligue 1 comincia letteralmente col botto: due partite, tredici reti e tantissimo spettacolo. Il Paris Saint-Germain, nonostante il robusto turnover ordinato da Luis Enrique, stravince sul campo del Le Havre: i padroni di casa erano passati in vantaggio ma sono stati travolti dalla furia di Hakimi, autore di tre reti (una splendida su punizione) e due assist (per Godts e Mayulu) nell'1-5 finale.
Pokerissimo anche per il Nizza, che travolge il malcapitato Rennes 5-2: Wahi ne fa tre e firma anche un assist (per Clauss), Amoura chiude il quadro rendendo inutile le reti di Szymanski e Dia (su rigore).
Il programma della nona giornata
Venerdì 30 ottobre
Le Havre-PSG 1-5
Nizza-Rennes 5-2
Lilla-Lens
Sabato 31 ottobre
Troyes-Le Mans
Domenica 1 novembre
Strasburgo-Auxerre
Lione-Angers
Paris FC-Monaco
Marsiglia-Tolosa
Lunedì 2 novembre
Lorient-Brest
CLASSIFICA
Paris Saint-Germain 20
Rennes 16
Lilla 15
Monaco 15
Lione 14
Paris FC 14
Nizza 14
Lens 13
Marsiglia 12
Lorient 12
Tolosa 10
Auxerre 10
Brest 9
Angers 8
Le Mans 7
Strasburgo 7
Troyes 5
Le Havre 2