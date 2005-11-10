Il caso Mefi continua a far discutere in Francia. Non sin tratta di un giocatore, ma dell’aquila reale simbolo del Nizza e protagonista del tradizionale volo allo stadio prima delle gare interne: il rapace è finito al centro dell'attenzione di alcune associazioni di animalisti, che chiedono alla società di interrompere questa pratica.

La denuncia

"È molto triste e restiamo fermi sulla nostra posizione: un’aquila non è un accessorio di spettacolo", spiegano gli attivisti. "Comprendiamo che sia una tradizione, ma le tradizioni devono evolversi. Un animale selvatico non dovrebbe trovarsi in uno stadio, un ambiente rumoroso e stressante". Le rassicurazioni del club sul benessere dell’animale non sarebbero state giudicate sufficienti, anche perché Mefi sarebbe affidata a un privato e non c'è possibilità di verificare le condizioni in cui viene tenuta.

"Serve una mascotte, non un animale in cattività"

La richiesta è quella di affidare l'aquila a un personale specializzato e sostituirla con una mascotte simbolica. "Molti club hanno mantenuto la propria identità usando personaggi in costume", ha spiegato l’associazione, citando anche il PSG. "È il momento che il Nizza cambi: siamo nel 2026 e non ci sono più scuse per essere uno degli ultimi club a utilizzare un animale selvatico". Gli animalisti sperano che la società ascolti l’appello e conceda a Mefi la possibilità di vivere libera.