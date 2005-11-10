La polemica sull’aquila Mefi non accenna a spegnersi in casa Nizza. Il tecnico Olivier Pantaloni è intervenuto sulla richiesta avanzata da PETA di interrompere la tradizione del volo dell’animale durante le attività prepartita. L’allenatore degli Aiglons ha difeso la tradizione del club alla vigilia della sfida contro il PSG.

Pantaloni: "Non vedo dove sia la maltrattamento"

Il tecnico francese si è schierato dalla parte della società, condividendo la risposta del presidente all’associazione animalista. "Ho letto la richiesta dell’associazione e anche la risposta del presidente, che mi sembra molto sensata e corretta", ha spiegato in conferenza stampa. "Da tredici anni Mèfi è presente a ogni partita. Non è mai stato cambiato, è sempre lo stesso animale. Quindi non vedo dove sia la maltrattamento. Credo invece che siano animali trattati molto bene, protetti e inseriti in un ambiente favorevole". Pantaloni ha poi ricordato come l’aquila venga utilizzata soltanto in occasione delle gare interne: "Interviene diciannove volte in una stagione, non penso sia questo il problema".

PETA continua la battaglia

L’associazione, però, non intende cambiare posizione. Secondo PETA un animale selvatico non può esprimere i propri comportamenti naturali in un contesto rumoroso e stressante come uno stadio. "Un’aquila non è un accessorio di spettacolo", ha ribadito l’organizzazione, invitando il Nizza a seguire l’esempio di altri club che hanno scelto mascotte esclusivamente simboliche. La richiesta è quindi quella di superare una tradizione considerata incompatibile con la tutela del benessere animale.