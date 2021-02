Nizza, tegola Reine-Adelaide: a distanza di un anno si rompe nuovamente il crociato

Brutte notizie per il Nizza che nel corso del derby contro il Monaco ha perso per infortunio Jeff Reine-Adelaïde. Il giocatore ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Domani partirà per Lione, dove era già stato operato al ginocchio destro nel 2019, per un incontro prima di un intervento chirurgico. 23 anni, Reine-Adelaïde era arrivato alla fine della finestra di mercato estivo-autunnale in prestito dal Lione.