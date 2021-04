Nketiah evita la figuraccia all'Arsenal nel derby londinese: rivedi l'1-1 Gunners con il Fulham

vedi letture

Pareggio strappato in extremis, all'ultimo respiro, quello strappato dall'Arsenal che deve ringraziare il suo canterano Nketiah per il gol segnato al 97' che ha impedito alla squadra di Arteta, passata in svantaggio all'ora di gioco per via della rete di Maja, una brutta figura ma che non toglie certamente la delusione per la mancata vittoria. Di seguito gli highlights della partita offerti da TMW.