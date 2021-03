"Non mi hanno mai passato la palla". Il City festeggia, ma Aguero se la prende coi compagni

Sergio Aguero sta cercando di ritrovare la condizione ottimale e ieri ha giocato l'ultimo quarto d'ora della sfida tra il Manchester City e il Borussia Mönchengladbach. Al triplice fischio, il Kun non ha festeggiato insieme alla squadra, dirigendosi invece con un'aria piuttosto seccata verso gli spogliatoi. L'attaccante argentino avrebbe espresso il suo disappunto per l'atteggiamento dei compagni, rei di non avergli "mai passato il pallone". Il match, al momento del suo ingresso in campo, era già in cassaforte, così come la qualificazione. Nei minuti finali i ragazzi di Guardiola hanno fatto prevalentemente accademia, pensando a gestire il pallone e a risparmiare energie. Un segnale comunque di disagio da parte di un giocatore che non sta vivendo la sua migliore stagione e che a luglio vestirà molto probabilmente un'altra maglia.