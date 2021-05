Non solo Haaland e Aguero, nel casting per il nuovo attacco del Barça c'è anche Harry Kane

Non solo Erling Haaland e Sergio Aguero, nel casting del nuovo Barcellona firmato Joan Laporta per rinforzare l'attacco c'è anche il nome di Harry Kane. Come riporta il quotidiano catalano Sport, infatti, l'attaccante del Tottenham sarebbe uno degli obiettivi principali dei blaugrana in vista della prossima stagione. Sul nazionale inglese, lo ricordiamo, c'è però anche il Chelsea di Tuchel.