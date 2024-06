Ufficiale Non solo il nuovo allenatore, il Nizza annuncia subito dopo anche il nuovo ds. È Maurice

Non solo il nuovo allenatore, il Nizza ha appena annunciato anche il suo nuovo direttore sportivo: il prescelto è Florian Maurice, che dal 2020 era direttore tecnico del Rennes. Di seguito l'annuncio ufficiale del club della Costa Azzura:

🔴 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 Florian Maurice est le nouveau Directeur sportif de l’#OGCNice ! pic.twitter.com/EQ23Tjkjtk — OGC Nice (@ogcnice) June 6, 2024

Il dopo-Farioli in panchina è Franck Haise

Dopo aver salutato mister Francesco Farioli, che si è già impegnato con l'Ajax, il Nizza ha scelto Franck Haise come suo nuovo allenatore. Il 53enne francese arriva in Costa Azzurra dopo un lungo periodo trascorso alla guida del Lens. Di seguito il comunicato ufficiale.