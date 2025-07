Ufficiale Novità tra i pali per il Leeds United: preso Lucas Perri dal Lione, 4 anni di contratto

"Il Leeds United è lieto di confermare l'ingaggio del portiere brasiliano Lucas Perri, che arriva dal Lione, squadra della Ligue 1 francese, a condizione che ottenga un permesso di lavoro e un'autorizzazione internazionale. Il 27enne - si legge sul comunicato ufficiale del club inglese - ha firmato un contratto quadriennale con i Whites, diventando il settimo acquisto estivo confermato per la squadra di Daniel Farke.

Perri arriva all'Elland Road dopo un'ottima stagione con il Lione, dove ha giocato 45 partite in tutte le competizioni e mantenuto la porta inviolata in 13 occasioni, aiutando l'OL a qualificarsi per le competizioni europee. Iniziò la sua carriera con il gigante brasiliano del São Paulo, dove Lucas collezionò nove presenze nella prima squadra, maturando al contempo ulteriore esperienza in prestito al Clube Náutico Capibaribe.

Nel 2022, il portiere di 1,96 m è passato al Botafogo, squadra brasiliana, ed è diventato un titolare fisso tra i pali dell'Estrela Solitária, con molte prestazioni degne di nota. L'interesse per Perri da parte dei club europei lo ha poi portato al Lione. Oltre ad aver maturato un'esperienza di alto livello in Francia, ha anche rappresentato il club in UEFA Europa League, arrivando fino ai quarti di finale della scorsa stagione, oltre ad essere arrivato secondo nella Coppa di Francia del 2024.

Con la sua nazionale, il Brasile, Perri ha collezionato presenze sia a livello Under 20 che Under 23, ed è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore nel settembre 2023. Perri ora rafforza il reparto portieri dei Whites, in vista dell'esordio in Premier League contro l'Everton. Tutti nel club danno il benvenuto a Lucas a Elland Road e non vediamo l'ora di vederlo in azione".