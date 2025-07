Ufficiale Santa Clara, colpo dal Brasile: annunciato l'arrivo di Manoel in prestito dal Botafogo

Si muove il Santa Clara, club che ha chiuso l'ultima Liga Portugal con un brillante quinto posto e la conseguente qualificazione alla Conference League. Nella giornata di oggi è stato definito un acquisto, che va a rinforzare la rosa a disposizione del confermatissimo Vasco Matos in panchina. Si tratta di Elias Manoel, attaccante che arriva in Portogallo dal Botafogo con la formula del prestito.

Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito del Santa Clara: "Elias Manoel è un rinforzo! Santa Clara, Açores – Futebol, SAD è lieto di annunciare l'acquisto di Elias Manoel, che arriva in prestito dal Botafogo fino al termine della stagione in corso, con opzione di acquisto. Il ventitreenne attaccante brasiliano arriva dal suddetto club di Rio de Janeiro, avendo già giocato sei partite in questa stagione. La scorsa stagione, ha segnato nove gol e fornito un assist per i NY Red Bulls della MLS".

Le prime dichiarazioni di Elias Manoel dal calciatore del Santa Clara

"Sono molto felice di entrare a far parte di questo club. Mi sento pronto per questa nuova sfida nella mia carriera. Non vedo l'ora di aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Sono stato accolto molto bene da tutti; siamo un grande gruppo e sono sicuro che insieme raggiungeremo grandi traguardi".