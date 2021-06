Nuova avventura per Adrian Galliani. Dalla Grecia: il nipote d'arte verso l'Olympiacos B

Adrian Galliani potrebbe continuare la sua carriera in Grecia. Classe 2001, nato a New York, il nipote del più celebre Adriano si trova infatti ad Atene, dove si sta allenando sul campo dell’Olympiacos a Rentis. Il giovane attaccante classe 2001, reduce dall'esperienza in Inghilterra con la maglia del Nottingham Forest U23, avrebbe già destato una buona impressione e per questo dovrebbe unirsi alla seconda squadra del club campione di Grecia. Arriverebbe da svincolato.