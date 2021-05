Nuovo contratto col Chelsea e biglietto per Euro2020. Gran finale di stagione per Rudiger

vedi letture

Thomas Tuchel ha trasformato il Chelsea in pochi mesi e ha rivitalizzato alcuni giocatori "dimenticati" nella precedente gestione tecnica. Tra questi anche Antonio Rudiger, che sembrava in procinto di lasciare i Blues durante il mercato invernale, ma che invece è stato convinto a rimanere dal connazionale e ora potrebbe addirittura rinnovare il contratto con i londinesi, in scadenza nel 2022. Per Rudiger è in arrivo un'altra bella notizia: mercoledì, Joachim Low annuncerà i convocati per l'Europeo e nella lista ci sarà anche l'ex difensore della Roma. Lo riporta Sport Bild.