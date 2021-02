Nuovo crollo del Liverpool: il Brighton passa ad Anfield. Lingard trascina subito il West Ham

Una prima volta indimenticabile per Jesse Lingard. Il centrocampista, arrivato pochi giorni fa dal Manchester United, trascina subito il West Ham al successo sull'ostico campo dell'Aston Villa: finisce 3-1, grazie alla doppietta dell'inglese e al gol di Soucek. Ma il risultato più clamoroso è quello maturato nell'altra sfida giocata in serata: crolla ancora il Liverpool, sconfitto in casa dal Brighton. La squadra di Klopp è ora a 7 punti dal Manchester City capolista, che ha anche una partita da recuperare. Situazione difficilissima e gli infortuni certo non aiutano.

Il programma completo del 22° turno



Leeds-Everton 1-2: 9' Sigurdsson, 41' Calvert-Lewin, 48' Raphinha (L)

Aston Villa-West Ham 1-3: 52' Soucek, 56' e 84' Lingard, 81' Watkins (A)

Liverpool-Brighton 0-1: 56' Alzate

Burnley-Manchester City 0-2: 3' Gabriel Jesus, 38' Sterling

Fulham-Leicester 0-2: 17' Iheanacho, 44' Justin

Domani

Tottenham-Chelsea

Giocate ieri

Sheffield United-WBA 2-1

Wolverhampton-Arsenal 2-1

Manchester United-Southampton 9-0

Newcastle-Crystal Palace 1-2