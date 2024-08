Ufficiale Nuovo prestito per Marcos Paulo. L'Atletico manda il brasiliano al Molenbeek

vedi letture

Cercato in passato anche da alcuni club italiani (Sampdoria, Roma e Juventus), Marcos Paulo giocherà in Belgio nella prossima stagione. L'Atletico Madrid ha infatti annunciato di aver ceduto in prestito annuale al Molenbeek il brasiliano naturalizzato portoghese.

Classe 2001, l'attaccante era arrivato in Spagna nel luglio 2021 dal Fluminense. L'Atletico però non ci ha mai realmente creduto (infatti non ha mai giocato con i colchoneros) e lo ha sempre mandato in prestito: prima al Famalicao, poi al Mirandes, infine al Sao Paulo.