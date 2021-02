Nuovo stop per Hazard, il medico del Belgio: "È entrato in un circolo vizioso, un vicolo cieco"

vedi letture

L'ennesimo infortunio di Eden Hazard preoccupa non solo il Real Madrid, ma anche la Nazionale belga. Kristof Sas, capo dello staff medico dei Red Devils, ha parlato al quotidiano Nieuwsblad: "Aspettiamo di saperne di più ma è preoccupante. Gli infortuni di altri giocatori, come Praet, Mertens o De Bruyne, non sono un problema in vista dell'Europeo. Potranno riprendere tranquillamente, ma il caso di Eden è diverso. È una ricaduta cronica. All'inizio era un problema alla caviglia, ma adesso sono sempre infortuni muscolari. Eden è entrato in un circolo vizioso e non è facile uscirne. Come ogni fuoriclasse, è necessario che i suoi gruppi muscolari si allenino correttamente. È molto più difficile farlo durante la riabilitazione. Avremmo preferito che Eden giocasse, sarebbe stato il modo migliore per arrivare in forma agli Europei. La situazione non è complicata per noi ma deve uscire da quel vicolo cieco"-