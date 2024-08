Ufficiale NY Red Bulls, il promettente Estrela vola in Europa: giocherà con lo Sporting CP

Il New York Red Bulls, club di Major League Soccer, ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver ceduto allo Sporting CP il promettente centrocampista Bento Estella, classe 2006, a titolo definitivo. Il club statunitense non ha rivelato la cifra versata dai portoghesi per il cartellino del ragazzo, ma tratterà una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Bento si è messo in luce con la maglia delle seconda squadra nella MLS NEXT Pro dove ha collezionato 42 presenze in due stagioni, guadagnandosi le attenzioni del club di Lisbona che ha voluto metterlo sotto contratto.