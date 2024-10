Ufficiale Matip annuncia il ritiro dal calcio giocato: 10 trofei in carriera, tra Schalke e Liverpool

"L'ex difensore del Liverpool Joel Matip ha confermato il suo ritiro dal calcio giocato. Il difensore centrale - si legge sul sito ufficiale del club - ha lasciato i Reds in estate dopo un periodo di otto anni, durante i quali ha collezionato 201 presenze e numerosi riconoscimenti importanti con il club.

Ingaggiato a parametro zero dallo Schalke 04 nel 2016, Matip è stato una figura chiave durante l'amministrazione di Jürgen Klopp come allenatore, contribuendo ad assicurare il ritorno in Champions League e diventando protagonista della corsa alla gloria nella competizione nel 2019, tra cui un assist per Divock Origi nella finale di Madrid contro il Tottenham Hotspur.

Matip è stato il protagonista del Liverpool che ha vinto la Supercoppa UEFA ed è stato coinvolto in nove partite di Premier League nel 2019-20, quando la squadra di Klopp ha posto fine all'attesa trentennale del club per essere nuovamente incoronata campione d'Inghilterra.

Dopo che un lungo infortunio ha messo fine alla sua stagione 2020-21, l'ex nazionale camerunense è tornato in forma smagliante quando i Reds hanno lanciato un'offerta quadrupla nella stagione successiva.

Il numero 32 ha totalizzato 43 partite, il massimo in una singola stagione per il club, ed è apparso in entrambe le finali, quando la Carabao Cup e l'Emirates FA Cup sono state sollevate a Wembley, mentre lui e i suoi compagni di squadra sono arrivati ​​secondi anche nella massima serie e in Champions League.

Ha continuato a essere un membro importante della squadra nel 2022-23 e all'inizio del 2023-24, ma un grave infortunio al legamento crociato anteriore subito lo scorso dicembre gli ha impedito di giocare nuovamente per il club.

Matip e i suoi sostenitori si sono salutati ad Anfield l'ultimo giorno della scorsa stagione, prima della scadenza del suo contratto, e ora lui ha confermato che la sua carriera da giocatore è giunta al termine.

In precedenza aveva trascorso sette anni rappresentando lo Schalke a livello senior, dopo essere cresciuto nelle giovanili del club e aver vinto la Coppa di Germania con il club nel 2011. Nel calcio internazionale, Matip ha collezionato 27 presenze e segnato un gol per il Camerun, con cui ha giocato ai Mondiali del 2010 e del 2014. Tutti noi del LFC auguriamo a Joel e alla sua famiglia il meglio per il futuro".