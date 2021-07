Oggi si raduna il Wolfsburg di van Bommel, senza capitan Guilavogui: è positivo al coronavirus

È il giorno del raduno del Wolfsburg, affidato alle cure di Mark van Bommel. Alla prima seduta, in programma oggi, sarà assente Josuha Guilavogui: il club fa sapere che il 30enne capitano è stato contagiato dal coronavirus ed è attualmente in quarantena in Francia. Guilavogui, che non ha sintomi, si unirà quindi alla squadra in un secondo momento.