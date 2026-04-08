Olise incanta Gerrard: "Se ti punta, non ha un lato debole. Mi piacerebbe al Liverpool"

La notte del Bernabéu ha consacrato definitivamente Michael Olise. L’esterno francese è stato tra i protagonisti assoluti nella vittoria del Bayern Monaco sul Real Madrid, offrendo una prestazione che ha impressionato addetti ai lavori e grandi ex del calcio europeo.

Tra questi, Steven Gerrard, che su TNT Sports non ha nascosto la sua ammirazione: “Quando affronti un’ala, di solito cerchi di indirizzarla sul lato debole. Il problema con lui è che non ne ha uno: può andare da entrambe le parti. Il suo destro è forte quanto il sinistro”. Un’analisi che racconta perfettamente la completezza del talento francese.

L’ex capitano del Liverpool si è poi spinto oltre, ipotizzando un suo arrivo in Premier League: “Lo porterei al Liverpool? Certo, mi piacerebbe. Ma perché dovrebbe lasciare il Bayern?”. Una domanda che trova risposta nei numeri e nel ruolo ormai centrale di Olise in Baviera.

Con un contratto fino al 2029, il classe 2002 è diventato uno dei punti di riferimento offensivi della squadra, formando un tridente di alto livello con Kane e Luis Díaz. I dati parlano chiaro: 16 gol e 25 assist stagionali, a conferma di una continuità impressionante.