OM, Villas-Boas e il messaggio polemico di Payet: "A me importa che segni gol decisivi"

Dimitri Payet è stato lasciato in panchina nell'ultimo turno di Ligue 1 nella sfida fra Marsiglia e Montpellier. Buttato nella mischia a 17' dalla fine sul risultato di 1-1 ha realizzato dopo sette minuti il gol del vantaggio. Partita poi vinta dall'OM per 3-1. Al termine della sfida il trequartista ha postato una foto su Instagram dove aggiornava le reti (17) e gli assist (15). Un messaggio ad André Villas-Boas, forse. Ma il tecnico portoghese ad ogni modo non vuole raccogliere la provocazione e risponde in conferenza stampa: "Non gli ho detto niente, non ho bisogno di parlare con 'Dim' tutti i giorni. Gol decisivi, è quello che gli chiediamo ogni giorno. È competitivo, voglio che trovi il livello dell'anno scorso" ha dichiarato AVB.