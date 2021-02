Onana squalificato, Van der Sar: "Pena sproporzionata. L'Ajax ne sarà danneggiato"

L'organo disciplinare della UEFA ha imposto una sospensione di 12 mesi nei confronti di Andre Onana per violazione delle regole sul doping. Il portiere dell'Ajax era risultato positivo a un controllo effettuato lo scorso 30 ottobre: il club olandese ha spiegato che la colpa è di un farmaco prescritto alla moglie, che Onana avrebbe assunto per sbaglio . Edwin van der Sar ha spiegato la vicenda ai microfoni del Telegraaf: "Durante la pausa internazionale di novembre abbiamo ricevuto un messaggio dalla UEFA, che ci informava della positività di André. È stato uno shock enorme per noi e per lui. Pochi giorni dopo siamo andati nel bagno di casa sua con il nostro medico e abbiamo preso tutti i farmaci e qualsiasi cosa potesse essere esaminata. André non si sentiva bene il giorno del controllo e pensava di aver preso una compressa per il mal di testa, ma si è scoperto che aveva preso una medicina di sua moglie, che le era stata prescritta dopo la gravidanza. Sembrava abbastanza simile nel nome e nella confezione. È una questione di sfortuna, una leggerezza. Quella sostanza non ti dà alcun vantaggio. Onana è stato controllato molte volte, è l'indiscusso numero uno dell'Ajax e del Camerun ed è molto apprezzato da tutti i migliori club. Una pillola non ti dà tutto ciò".

Linea difensiva e ricorso: "In tutti gli altri controlli, il Furosemide non è mai stato trovato e nemmeno altre sostanze. Abbiamo presentato subito la nostra difesa e il responsabile della UEFA ha verificato la situazione di André con gli esperti. Si tratta chiaramente di un disguido e gli esperti dicono che possiamo andare al CAS con speranza. È importante che ci sia un rapido verdetto. Ci sono casi di atleti che sono stati sospesi per quattro anni, ma conosco anche l'esempio di un ciclista che è stato sorpreso a utilizzare lo stesso prodotto e ha avuto solo una sospensione di due mesi".

Danno economico: "Se la sospensione dovesse essere confermata, l'Ajax subirà danni non solo sportivi ma anche economici. Il contratto del portiere scade a metà del 2022 e Onana potrebbe tornare a giocare all'inizio di febbraio 2022. È un duro colpo soprattutto per André, ma anche per la società e i tifosi, perché è un giocatore molto popolare. Nella prossima settimana discuteremo l'intera situazione, perché Onana rappresenta ovviamente un punto di forza anche sul mercato. Era nella lista di molti top club".