Nuovi guai in casa Ajax. Dopo il caso Haller, arriva la squalifica di Onana: 12 mesi per doping

L'organo disciplinare della UEFA ha imposto una sospensione di 12 mesi nei confronti di Andre Onana per violazione delle regole sul doping. Dopo un controllo a sorpresa il 30 ottobre dello scorso anno, è stata riscontrata la presenza della sostanza Furosemide nelle sue urine. La sospensione è efficace da oggi e si applica a tutte le attività calcistiche, sia nazionali che internazionali.

A breve il comunicato dell'Ajax e le parole di van der Sar

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation.

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021