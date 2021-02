Osijek, arriva in prestito per 18 mesi il classe 2000 della Fiorentina Marko Hanuljak

La Fiorentina è riuscita a piazzare il giovane Marko Hanuljak, classe 2000, all’Osijek, società calcistica croata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il calciatore si trasferirà in Croazia attraverso la formula di un prestito di 18 mesi. Il calciatore, al momento, era fuori rosa considerando che non faceva parte né della prima squadra e non era in età per rimanere con la Primavera, con la quale ha collezionato due trofei. Invece il centrocampista croato adesso andrà a farsi le ossa nel suo paese d'origine.