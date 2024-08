Ufficiale Otto gol nelle prime 4 partite stagionali, il Villarreal prende bomber Barry dal Basilea

Un inizio di stagione folgorante e un trasferimento improvviso in uno dei migliori club de LaLiga. Thierno Barry, 21enne attaccante franco-guineano, lascia il Basilea dopo tredici mesi (era arrivato dal Beveren a luglio 2023) e firma un contratto fino al 30 giugno 2029 con il Villarreal.

Il classe 2002 è stato il grande protagonista dell'avvio di stagione in Svizzera: 5 gol in 3 partite di campionato e 3 all'esordio in Coppa. Un totale di otto reti in quattro match disputati in un solo mese, che si aggiungono ai 12 della scorsa annata.