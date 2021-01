Ozil al Fenerbahçe. Il suo ex tecnico Wenger: "Ha bisogno di un ambiente caldo"

Arsene Wenger, ex tecnico dell'Arsenal, commenta il trasferimento di Mesut Ozil dai Gunners al Fenerbahçe: "Mesut Ozil è un ragazzo che ha bisogno di un ambiente caldo. E in Turchia lo troverà meglio che in qualsiasi altro posto. È un giocatore in grado di fornire palloni agli attaccanti, che fanno vincere le partite. Se ci riuscirà di nuovo potranno vincere il campionato. Lo seguirò con grande attenzione".