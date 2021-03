Pace fatta tra Flick e Salihamidzic: "Ci siamo chiariti, ora siamo tutti più sereni"

vedi letture

Dopo il 2-1 rifilato alla Lazio, che qualifica il Bayern ai quarti di Champions, Hansi Flick ha parlato anche del piccolo battibecco con il ds Salihamidzic, che gli chiedeva di far giocare di più alcuni elementi che non lasceranno la rosa nella prossima stagione, a scapito per esempio di Alaba e Boateng: "Abbiamo parlato e vogliamo lasciarci tutto alle spalle. Dobbiamo solo guardare avanti pensando positivo. Sono cose private e devono restare private. Ci siamo chiariti, le cose ora vanno bene e stiamo esprimendo un buon calcio, quindi non abbiamo bisogno di polemiche. Per noi, per la squadra e per il club è la cosa migliore. Siamo tutti più sereni ora".