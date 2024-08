Ufficiale Palmer firma un contratto a vita con il Chelsea: "Sono felicissimo, spero nei trofei"

Cole Palmer non si muove dal Chelsea. E infatti i Blues hanno approfittato di queste ultime ore per ufficializzare il rinnovo di contratto del trequartista 22enne inglese, ex Manchester City, per altri due anni rispetto all'accordo precedente, ossia fino al 2033. Così facendo il giocatore classe 2002 è destinato a restare a lungo a Londra, questa stagione sotto la guida di Enzo Maresca.

Il comunicato ufficiale del rinnovo. "Il Chelsea è entusiasta di annunciare che Cole Palmer ha firmato un prolungamento del contratto di due anni fino al 2033.

Cole ha prodotto una delle più straordinarie campagne di debutto del Chelsea dopo essersi unito al club la scorsa estate. Ha segnato 25 gol in tutte le competizioni, è stato nominato Giovane Giocatore della Stagione della Premier League e si è aggiudicato i premi di Giocatore della Stagione e Giocatore della Stagione del club.

Ha stabilito o eguagliato i record del club e ha lasciato il segno sulla scena internazionale con l'Inghilterra, diventando solo il secondo giocatore nella storia del Paese a segnare in una finale del Campionato Europeo.

Cole è tornato a Cobham la scorsa settimana per iniziare i preparativi per la stagione 2024/25 e tutti al club sono entusiasti di sostenerlo nella sua crescita nei prossimi anni.

Congratulazioni, Cole!", la chiosa dell'annuncio divulgato sui vari social dal Chelsea.

Le sue parole dopo il prolungamento. "Sono felicissimo di firmare questo nuovo contratto", ha dichiarato Cole ai microfoni ufficiali del club londinese. "Ho ottenuto molti risultati nella mia prima stagione qui e spero di poter continuare a fare grandi cose in questo club, sia a livello personale che in termini di successi e trofei per il Chelsea".