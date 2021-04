Paris Saint-Germain, due turni di squalifica in Ligue 1 per Neymar

Due giornate di squalifica per Neymar in Ligue 1 dopo il cartellino rimediato nello scontro al vertice contro il Lille di sabato scorso. Il brasiliano aveva ricevuto due ammonizioni, la seconda delle quali per una spinta al difensore del Lille Tiago Djalo. Successivamente il giocatore ha continuato ad avere un alterco con l'avversario nel percorso che ha portato entrambi verso gli spogliatoi. Neymar, fin qui 13 presenze in questa Ligue 1 con 9 reti, salterà le sfide contro Strasburgo e Saint-Etienne.