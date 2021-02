Paris Saint-Germain-Nizza 2-1, le pagelle: Kean in doppia cifra, bene Lopes

PSG-NIZZA 2-1

Marcatori: 22' Draxler, 50' Lopes, 76' Kean

Le pagelle del PSG

Navas 6.5 - Poco può sul tiro di Lopes, per il resto fa buona guardia.

Kehrer 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa.

Kimpembe 6.5 - Duello rusticano con Maolida e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Marquinhos 5,5 - Fatica, più di una volta è fuori posizione.

Kurzawa 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, si limita, però, al compitino. (Dal 77' Bakker s.v. - )

Gueye 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa.

Paredes 6,5 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza, ma la sensazione che potrebbe fare ancora meglio. (Dall'83' Pereira s.v. )

Kean 6,5 - Decima rete, match winner. Anche da ala destra, l'ex Juve rende bene. Così può competere per un posto agli Europei.

Draxler 6.5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte. (Dal 77' Sarabia s.v. )

Mbappé 6 Non è il miglior Mbappé, pochi lampi, ma anche tante pause.

Icardi 6,5 - Bellissimo l'assist per il gol di Kean. Questa vale l'intera gara.

Le pagelle del Nizza

Benitez 6 - Può poco sulle reti avversarie, per il resto c'è poco da segnalare.

Pelmard 5.5 - Appena può si rende pericoloso, non irreprensibile in fase di non possesso.

Todibo 5.5- Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. A corrente alternata anche nella ripresa.

Saliba 5.5 - Non riesce a recuperare su Kean. In difficoltà nella ripresa.

Kamara 6 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo.

Boudaoui 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro. Uno degli ultimi a mollare.

Lopes 6,5 - Tra i migliori in campo, non solo per il gol.

Gouiri 5.5 - Non riesce a lasciare il segno. Troppo prevedibile la sua manovra

Mauirce 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta.

Melou 5.5 Si integra bene con Joao Felix, ma non convince in alcune situazioni. Non lascia il segno.

Maolida 5.5 - Troppo egoista in alcuni frangenti. Vuole il gol, ma non lo trovo.