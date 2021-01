Paris Saint-Germain, Pochettino: "È stata dura stare 13 mesi senza squadra"

Intervenuto in conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino ha commentato il suo periodo senza squadra, dopo l'esonero a stagione in corso dal Tottenham: "Nei miei 13 mesi senza club non è stato facile anche perché stiamo vivendo tempi complicati, è una situazione difficile per tutti i settori di attività, calcio compreso. Dobbiamo inviare un messaggio di solidarietà alle persone che soffrono. Ho cercato di essere paziente nel miglior modo possibile, in attesa di ricevere un'offerta".