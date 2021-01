Paris Saint-Germain, Pochettino si presenta: "Ritrovo dopo 20 anni un club cambiato"

vedi letture

Mauricio Pochettino si presenta come nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, ecco le prime parole ai giornalisti collegati: "Per me essere qui è emozionante. Il club rispetto a 20 anni fa ha cambiato molto ma sento la stessa passione e lo stesso amore del club attorno a me. Ho una grande responsabilità, so cosa significa allenarsi. PSG, sono pronto a lavorare 12 o 14 ore al giorno al club".