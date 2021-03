Paris Saint-Germain, si punta a Pogba per l'estate. Avviati i contatti con Raiola

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il Paris Saint-Germain ha sondato il terreno con Mino Raiola per Paul Pogba. Contatti recenti e il giocatore non sarebbe contrario all'idea di giocare in patria. Per far posto all'ex Juventus, Leonardo punta a cedere Ander Herrera e Idrissa Gueye. 28 anni da compiere lunedì, Pogba è al quinto anno di contratto al Manchester United ed è legato ai red devils fino al 2022. Ricordiamo che l'agente del centrocampista a dicembre aveva evidenziato come il giocatore dovesse cambiare squadra.