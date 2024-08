Ufficiale Pausa dal Chelsea, Gilchrist sceglie il prestito allo Sheffield: "Rimasto impressionato"

È tempo di lasciare il Chelsea per Alfie Gilchrist. Il difensore 20enne lascia la società londinese ed Enzo Maresca per unirsi allo Sheffield United in prestito annuale. L'accordo, come rivelato da Fabrizio Romano, non prevede alcuna opzione di acquisto in favore dei biancorossi.

Il comunicato ufficiale. "Le opzioni difensive dello United sono state rafforzate in vista dell'esordio stagionale di venerdì a Preston Noth End, con l'aggiunta in prestito del versatile Alfie Gilchrist del Chelsea.

Il 20enne ha firmato un contratto di prestito per una stagione con i Blades e Chris Wilder ha ammesso che la pazienza è stata una virtù per questo ingaggio", la nota emessa dal club rossobianco.

Le parole del nuovo arrivato. "Non vedo l'ora di iniziare. È una grande opportunità che il club e il direttore mi hanno dato. Il mio obiettivo è sempre stato quello di dimostrare quello che posso fare in Premier League con le occasioni che ho avuto, quindi ora voglio provare a farlo qui, settimana dopo settimana", ha esordito ai canali ufficiali dello Sheffield. "Questa è una nuova sfida. Sto uscendo dalla mia comfort zone. È da un po' che sono qui (al Chelsea, ndr), quindi sono pronto a ripartire. Sono venuto qui la scorsa stagione per una trasferta, e vedendo i tifosi e come sostengono la squadra, quanto la amano, sono rimasto impressionato".

Christ Wilder, allenatore in capo, ha commentato: "Il mercato dei prestiti tende a intensificarsi più avanti nella finestra di mercato, quindi abbiamo accettato di dover aspettare un po' di più se volevamo i nostri obiettivi principali. Alfie è sempre stato uno di quei giocatori che figuravano in cima alla nostra lista dei desideri. Tutti gli addetti ai lavori conoscono Alfie e le sue capacità, quindi la nostra proposta a lui e al Chelsea doveva essere perfetta", ha detto il tecnico. Proseguendo: "Alfie ha avuto modo di provare a giocare ai massimi livelli e, dopo aver parlato con lui, è desideroso di giocare altre partite. È pronto a cogliere la prossima opportunità della sua carriera e siamo felici di averlo aggiunto alla nostra squadra".