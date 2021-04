Pepe non cambia mai: gomitata ad Havertz dopo 3', il centrale del Porto ha rischiato il rosso

vedi letture

Kepler Laveran Lima Ferreira, in arte "Pepe", non si smentisce mai. Difensore straordinario e vincente, ma anche grande provocatore: nella sfida di stasera contro il Chelsea, che ha sancito l'eliminazione del suo Porto dalla Champions League, l'ex Real Madrid si è reso protagonista di un episodio controverso: un fallo su Havertz (con il braccio decisamente troppo alto) dopo appena 3' ha fatto scattare in piedi tutta la panchina dei Blues, ma l'arbitro Turpin non ha preso provvedimenti contro quello che è sembrato un "avvertimento" nei confronti del giovane avversario.