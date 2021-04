Per Lewandowski recupero lampo? In settimana tornerà ad allenarsi in campo

Salterà la gara di ritorno valida per i quarti di Champions contro il Paris Saint-Germain, ma il rientro in campo di Robert Lewandowski è meno lontano rispetto a quanto ci si aspettasse. L'attaccante polacco, infortunatosi in una partita con la nazionale contro Andorra, dopo un paio di settimane di lavoro in palestra e con la cyclette, dovrebbe ricominciare in questa settimana ad allenarsi in campo. Solo sedute individuali e specifiche per l'infortunio al legamento collaterale patito dal centravanti, che però entro un paio di settimane dovrebbe essere pronto a rientrare definitivamente in gruppo. A riportarlo è Kicker.