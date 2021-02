Perez chiede la convocazione di Benzema in Nazionale: "È uno dei 9 più forti della storia"

In un'intervista concessa a Europe 1, Florentino Pérez ha parlato di Karim Benzema e di quando sia "sprecato" non convocarlo in Nazionale: "È un giocatore unico e penso che la sua assenza sia una grande perdita per la Francia. Perché continuare a negare a uno dei migliori 9 nella storia francese e del mondo la convocazione?". Il presidente del Real Madrid ha poi fatto notare che Benzema è una leggenda del Real Madrid e che si è guadagnato la stima e l'affetto di tutti i tifosi. Ha anche voluto sottolineare il comportamento esemplare dell'ex giocatore del Lione, associando il suo nome a leggende del club come Raúl, Cristiano Ronaldo o Di Stéfano.