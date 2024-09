Ufficiale Piaceva a tante italiane, Mitaj lascia la Lokomotiv Mosca e passa all'Al-Ittihad: i dettagli

vedi letture

Un altro calciatore europeo è sbarcato in Arabia Saudita. Poco meno di un'ora fa infatti, l'Al-Ittihad ha annunciato l'acquisto di Mario Mitaj, terzino sinistro che ha ben figurato pure all'ultimo Europeo e che era stato seguito da diverse squadre italiane come Juventus, Lazio e Bologna. Il classe 2003 si è trasferito in Saudi Pro League dalla Lokomotiv Mosca in prestito oneroso a 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 5 più bonus. Di seguito il comunicato:

"Il calciatore della Lokomotiv Mario Mitaj è passato in prestito al club Al-Ittihad, che gioca nella massima divisione dell'Arabia Saudita. Il contratto di locazione è valido fino alla fine della stagione 2024/25, inoltre Ittihad ha il diritto di riscatto. Vale la pena notare che il club saudita comprende Ngolo Kante, Moussa Diaby e Luis Felipe, e il capitano è Karim Benzema. Auguriamo a Mario una buona prestazione nella sua nuova squadra e nessun infortunio".