Piove sul bagnato in casa Bayern. Bild: grave infortunio per Tolisso, Europeo a rischio

Nuovi guai per Hansi Flick alla vigilia della sfida di campionato con l'Eintracht e a pochi giorni dagli ottavi di Champions contro la Lazio. Corentin Tolisso, centrocampista francese di 26 anni, si è infortunato gravemente durante la seduta di allenamento di ieri. Sebbene il club tedesco non abbia ancora rilasciato un comunicato in merito e quindi non si sappia quale sia esattamente il problema, in Germania parlano di un lungo stop per il giocatore (addirittura 6 mesi), che rischia di saltare anche l'Europeo.