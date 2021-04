Pochettino: "Abbiamo eliminato Barça e Bayern. Non ho preferenze sul prossimo avversario"

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha risposto in conferenza stampa alle domande circa il prossimo avversario dei francesi in Champions, che sarà una fra Borussia Dortmund e Manchester City. Preferenze? Ecco la risposta dell'argentino: "Abbiamo affrontato il Barcellona in due partite e lo abbiamo eliminato agli ottavi. Abbiamo eliminato il Bayern ai quarti. Per noi non è una questione di preferire affrontare una squadra piuttosto che un'altra. Cercheremo di eliminare la squadra che affronteremo. Non puoi pensare a priori se puoi o non puoi battere una squadra, lo vedremo in campo".