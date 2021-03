Pogba dopo il 2-0 al Kazakhistan: "La gente pensava che ci avrebbero fatto vincere 5-0..."

Paul Pogba, centrocampista della Francia, commenta ai microfoni di TF1 la vittoria contro il Kazakhistan: "Ci siamo detti che saremmo dovuti scendere in campo e fare il nostro lavoro, e così abbiamo fatto. Il 2-0 è un risultato positivo, contro una squadra che ha giocato bene la sua partita e non ha mollato nulla. La gente pensava che ci avrebbero fatto vincere 5-0 ma non è stato per niente così".